Sabrina (34) bevalt op parking Bon’App in ziekenwagen van brandweer Wichelen: “Baby kon niet langer wachten” KOEN MOREAU

11 juli 2019

22u12 0 Wichelen Sabrina Delaere (34) uit Schellebelle is donderdag onderweg naar het ziekenhuis in de ziekenwagen van brandweer Wichelen bevallen van haar zesde kind. De bevalling gebeurde op de parking van slagerijketen Bon’App langs de Wichelsesteenweg in Lede.

“Hij kon niet langer wachten en sprong zowat in de armen van de ambulancier”, vertelt de mama van de jongen. Die ambulancier was Ronny Van Wesepoel van brandweerpost Wichelen. Hij was net met collega Kris Van Hauwermeiren op terugweg van een interventie in Lokeren toen ze ter hoogte van het kruispunt Moleken in Wichelen werden opgeroepen naar de Bruinbekestraat in Schellebelle.

“Daardoor waren we echt wel snel ter plaatse”, vult hij aan. “De ziekenwagen was hier in minder dan vijf minuten”, bevestigt papa David De Tollenaere die de geboorte in de ziekenwagen meemaakte. Het ging dus allemaal wel rap, maar niet rap genoeg. “Ik was ’s ochtends nog op controle geweest bij mijn gynaecoloog in Wetteren en had toen vier centimeter ontsluiting”, zegt Sabrina. “Ik was er van overtuigd dat de bevalling een kwestie van uren was, maar toch wist Mayllo ons nog te verrassen.”

Om tijd te winnen besloten de ambulanciers nochtans om een uit Aalst aanrijdend MUG-team tegemoet te rijden. De ziekenwagen haalde de geplande ontmoetingsplaats echter niet. Hij moest na amper vier kilometer halt houden en draaide daarvoor de parking van slagerijketen Bon’App langs de Wichelsesteenweg in Lede op. “Het was de eerste plaats waar we veilig aan de kant konden. Ik ben binnen in de winkel nog handdoeken gaan vragen al besefte men daar niet echt wat er aan de hand was”, vertelt ambulancier Ronny.

In de ziekenwagen op de parking werd uiteindelijk om 13.55 uur het knaapje geboren. Een geboorte die tevens een unieke ervaring was voor de twee ambulanciers. “In 28 jaar dienst was het pas mijn tweede bevalling die ik begeleidde en de allereerste keer zonder aanwezigheid van een arts of vroedvrouw. Het heeft me nadien heel wat papierwerk gekost”, lacht hij. Voor ambulance-collega Kris werd het zijn allereerste bevalling.

“Gelukkig hadden we voor ons zesde kindje al voldoende ervaring. Bovendien was het voor broertje Mauro, die in augustus vorig jaar werd geboren, ook al vrij nipt om nog net op tijd op de spoeddienst te raken. We waren dus niet echt nerveus”, vertelt de papa. De bevalling verliep uitstekend waardoor Sabrina en David naast Milan, Kaylee, Chelsea, Mauro en Delano nu ook de trotse ouders zijn van Mayllo. Die stelde het gisterenavond met zijn 3,580 kilogram uitstekend waardoor hij meteen naar huis mocht.

Bij thuiskomst stond ambulancier Ronny, die zelf iets verder in de straat woont, de ouders en hun kersverse zoon met een fles bubbels op te wachten om te klinken op het nieuwe leven. “Collega Kris probeerde ook te komen. Helaas was er net een nieuwe oproep voor onze ziekenwagen en moest hij alweer de baan op, maar we komen zeker nog een keertje langs”, beloofde hij.