Rookpluim van afvalbrand kilometers ver te zien Didier Verbaere

23 juni 2020

17u09 16

Wichelen Een hevige afvalbrand op een tuinbouwbedrijf aan de Wanzelestraat in Schellebelle (Wichelen) zorgde dinsdagnamiddag rond 16 uur voor een enorme rookpluim die kilometers ver in de omtrek te zien was. Op het terrein brandden een houten stalletje, afval en enkele bomen en struiken af.

Hoe de brand is ontstaan, is niet geweten. De tuinbouwer was op het moment van de brand niet op zijn bedrijf. Vermoedelijk zorgde de aanhoudende droogte voor een spontane ontbranding in het houten gebouwtje. Daar lag ook plastic verpakkingsmateriaal wat zorgde voor een grote en zwarte rookpluim. De brandweerposten van Wichelen, Lede en Wetteren kwamen ter plaatse om het vuur te blussen.