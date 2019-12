Rode Kruis wil geen bloed meer van Vriendenkring Serskamp Didier Verbaere

06 december 2019

18u26 0 Wichelen In basisschool De Rozelaar in Serskamp werd voor het laatst bloed afgenomen door een team van dokters en verplegers van het Rode Kruis. De donors moeten voortaan naar Wichelen of Wetteren voor een gift omdat het aantal donoren in Serskamp te klein wordt.

In Serskamp kwamen jarenlang tientallen donoren bloed geven bij de Vriendenkring bloedgevers van de Wichelse deelgemeente. Afgelopen donderdag waren ze nog met 34. En dus trekt het Rode Kruis een streep door de driemaandelijkse afname in Serskamp wegens ‘niet rendabel’. Elke afname moet het Rode Kruis immers een vrachtwagen met materiaal en een team van dokters en verplegers de baan opsturen. Enkel de grote Rode Kruis afdelingen zullen nog worden verzorgd.

Te weinig donoren

“Een echte schande”, vinden ze in Serskamp. “Het Rode Kruis spendeert duizenden euro’s aan campagnes om donoren te vinden maar ons laten ze in de kou staan. Ik wil heus wel geloven dat het een kostelijke grap is voor het Rode Kruis. Maar bloed redt levens en is onbetaalbaar”, zegt Linda Buyl van de Vriendenkring. Zijgaf reeds 118 maal bloedmaar haakt nu ook af.

Ook de Bruinbeke in Schellebelle werd eerder geschrapt als bloedafnamepunt. “Het is een tendens in gans Vlaanderen. De kleintjes worden geschrapt en moeten elders aansluiten. Maar wij hebben heel wat trouwe leden die mindermobiel zijn en dus niet zomaar naar Wetteren of Wichelen geraken. Vroeger had je ook meer donoren omdat je er een dag verlof voor kreeg. Nu doen we dit uit overtuiging, een sandwich en twee donkere biertjes. Die zullen vanavond wrang smaken. Onze spaarkas schenken we aan het Kinderkankerfonds. Aan het Rode Kruis gunnen we ze niet”, besluit Linda. Voorzitter Marie-Louise Lievens bedankte alle aanwezigen met een fles bubbels.