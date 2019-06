Restaurant L’histoire32 – Burnt is zomerse gast met pop-up ‘Mes-T’ in een weide op de Seizoenschuur Didier Verbaere

11 juni 2019

13u53 5 Wichelen L’histoire32 – Burnt & De Seizoenschuur slaan mes en riek in elkaar op de pop-up-wei in Schellebelle voor een culinaire zomer in het veld. “Verwacht niet wat je van ons gewoon bent, want het wordt anders,” kondigen organisatoren Laurence en Jason van Aalsters restaurant L’historie 32 – Burnt en Jeroen en Delfien van het gemengd land- en tuinbedrijf de Seizoenschuur uit Schellebelle hun nieuwe avontuur aan.

Beide koppels leerden elkaar professioneel kennen in een gezamenlijke passie : eten, gezonde voeding en de natuur. Jason en Laurence zijn gek van smaakvol koken met gezonde, lokale voeding. Jeroen en Delfien zijn bezeten door het produceren van diezelfde voeding. “We komen hier graag en vaak onze producten voor het restaurant halen. Ondertussen zijn we ook goeie vrienden geworden. We zitten op dezelfde golflengte en willen nu onze kracht en passie bundelen tot iets uniek”, zegt Jason. Van 30 juli tot 31 augustus 2019 gooien zij kunst en kunde in de pan om van Schellebelle de culinaire place to be te maken.

MES-T: niet over nagedacht !

De naam van het pop-up restaurant was er meteen. “Mest is het begin van een nieuwe cyclus. Nieuw leven in de bodem, die voeding geeft aan alles wat de natuur wil laten ontstaan. In de stal hier, tussen de beesten, is het idee gerijpt. We weten waar we beginnen, maar niet waar we gaan uitkomen. Dat is onze drive: onze passie volgen. En eerlijke gezonde gerechten met eerlijke producten maken. Een hele maand lang. We serveren alle dagen een menu maar weten nooit vooraf wat we gaan klaarmaken. We zien wel wat het veld en de stal ons week na week te bieden heeft. Is een varken slachtrijp, dan grillen we varken. Met de groenten erbij die op dat moment oogstrijp zijn. Terug naar de natuur”, zegt Jason. Met aangepaste Belgische wijnen en sappen van het veld en de boomgaard in Schellebelle.

De Seizoenschuur

De culinaire kwekers van De Seizoenschuur en L’histoire 32 – Burnt willen de mensen kennis laten maken met De Seizoenschuur, de plek waar alles vandaan komt. In de Eetgoedstraat in Schellebelle bouwen Jeroen en Delfien sinds 2012 aan hun droom. Tussen de velden waar ze hun biologische groenten telen, lopen schapen vrank en vrij los rond en rollen Franse Duroc varkens in de modder. Een zorgeloos leven in de natuur dat zich ook in de smaak vertaalt.

Op deze locatie, in een weide achter de boerderij, zullen Jason en Laurence dertig zwoele zomeravonden koken. “We streven dezelfde ongedwongen sfeer na als in ons restaurant. Maar dan basic. Alles wordt bereid op de grill en we serveren de gerechten aan drie groten eiken stamtafels tussen de beesten”, lacht Jason. “Wat we ’s morgens plukken op het veld, ligt ’s avonds op je bord. We kijken er allen enorm naar uit”, besluit Jeroen. Aanschuiven bij Mes-T kan alle dagen vanaf 29 juli tot eind augustus. Behalve op dinsdag en op zondagavond. Info op www.lhistoire32.be.