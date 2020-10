Provincie zet Sint-Dionysiuskerk van Serskamp in de schijnwerpers met Erfgoedsprokkel Didier Verbaere

13 oktober 2020

14u24 1 Serskamp De provincie Oost-Vlaanderen stelde in Serskamp haar 31ste Erfgoedsprokkel voor over de Sint-Dionysiuskerk aan de vooravond van het feest van de patroonhelige. Erfgoedsprokkels zijn toegankelijk geschreven en rijk geïllustreerd brochures.

De Sint-Dionysiuskerk is geen alledaagse parochiekerk. Er was al sprake van een bedehuis in Serskamp in 1147 dat toen behoorde tot de abdij van Drongen. Een jaar later stond de abdij de altaarrechten af om een norbertinessenklooster op te richten: het ‘klooster van Tussenbeke’. Dit klooster zou het patronaat van de kerk houden tot 1705. In ruil moest het klooster de kerk onderhouden en een pastoor en koster vergoeden. Dit onderhoud liet regelmatig wat te wensen over, zodat een bouwvallige kerk overbleef.

Wachten op restauratie

In 1848 besliste de gemeenteraad om de bouwvallige en te klein geworden oude parochiekerk door een nieuwe te vervangen. Het zou nog duren tot 1855 vooraleer de plannen van priester-architect Jan-August Clarysse werden goedgekeurd. De oude kerk werd afgebroken en binnen hetzelfde kerkhofareaal verrees de huidige driebeukige neogotische kerk.De Serskampse kerk blijkt heel representatief te zijn voor de esthetiek en de vormentaal van architect Clarysse. Hij neemt hiermee een aparte plaats in binnen de evolutie van de neogotiek: sober, harmonisch van proporties en met een smaakvolle ornamentiek.Het interieur van de kerk wacht momenteel op restauratie waarbij volledig teruggegrepen wordt naar de vroegere aankleding.

“Om het Oost-Vlaamse erfgoed nog dichter bij de mensen te brengen, lanceerden we in 2015 al de laagdrempelige reeks ‘Erfgoedsprokkels’. We zitten momenteel aan het 31ste nummer”, zegt gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed. De publicaties van de provincie zijn voorzien van een plattegrond of wandelparcours met interessante weetjes. Ze worden samengesteld in samenwerking met lokale erfgoedbeheerders of -liefhebbers. Voor de sprokkel over de kerk is nauw samengewerkt met de kerkraad van Sint-Dionysius. De Erfgoedsprokkel is vrij in de kerk te verkrijgen en kan gratis gedownload worden via de website van de Provincie Oost-Vlaanderen.