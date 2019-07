Politie zoekt getuigen van inbraak en -pogingen Didier Verbaere

16 juli 2019

14u58 0 Wichelen De politie van de zone Wetteren is op zoek naar getuigen van een inbraak in Wichelen en twee inbraakpogingen in Laarne en Wetteren.

Afgelopen zondag werd om 15.45 uur een inbraak vastgesteld in een woning in de Bremenhulstraat in Wichelen. De woning werd betreden via een raam in kipstand. Om14uur werd ook een poging vastgesteld in een huis in de Rivierstraat in Laarne. En maandag ontdekten de scouts in de Groenstraat in Wetteren dat er een inbraakpoging was geweest in de lokalen. Daar werd een ruit ingegooid met een steen. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.