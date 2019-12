Politie arresteert opdringerige bedelaar Didier Verbaere

05 december 2019

17u47 0

Een persoon die opdringerig om geld bedelde, werd door de politie opgepakt na verschillende meldingen in de Hoogstraat en Lindelaan in Schellebelle. Een patrouille kon de persoon onderscheppen en de man werd uitvoerig ondervraagd naar zijn motieven. Het is niet geweten of hij ‘slachtoffers’ maakte of aangehouden blijft. Maar de overlast is sindsdien wel verdwenen in de buurt.