Playbackgroep Mini Stars verliest twee leden na coronabesmetting Didier Verbaere en Frank Eeckhout

31 maart 2020

19u11 16 Wichelen Playbackgroep Mini Stars uit Wichelen is in rouw na het overlijden van twee leden van de groep na besmetting met het Covid-19 virus. Eén van de overledenen, J.V. (66), trad vlak voor de lockdown nog op in het zwaar getroffen woonzorghuis Molenkouter.

Rosette De Vuyst (72) overleed op vrijdag 20 maart in het ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde. Ze was jarenlang lid van de Mini Stars maar genoot de jongste jaren vooral van de optredens van de groep in het Woonzorghuis.

En de groep moet nu ook afscheid nemen van de 66-jarige JV uit Wichelen. Ook hij verloor de strijd tegen het coronavirus. Een week voor de lockdown stond hij nog in Molenkouter op een podium. Na Rosette is hij het tweede lid die de groep op één week tijd verliest.