Personeel Molenkouter houdt emotionele bijeenkomst aan woonzorghuis na sluiting covidafdelingen: “We moeten alert blijven” Didier Verbaere

07 mei 2020

Wichelen Het voltallige personeel van Woonzorghuis Molenkouter in Wichelen kwam donderdagnamiddag samen voor een emotionele bijeenkomst vol hoop nu de laatste herstelde covid patiënten zijn teruggekeerd naar hun kamer. "Het waren acht zware weken en jullie verdienen een standbeeld", bedankte burgemeester Kenneth Taylor.

Bijna twee maand nadat het virus binnensloop in het woonzorghuis en na een strijd van 54 dagen met jammer genoeg ook 14 overlijdens, is Molenkouter officieel vrij van het Covid-19 virus. Daarom organiseerde de crisiscel een bijeenkomt voor het personeel. “We moeten alert zijn want het virus dwaalt nog steeds rond in onze maatschappij. Maar vandaag willen we vooral samen stilstaan bij wat ons allemaal overkomen is. Jullie hebben in de moeilijkste omstandigheden gevochten voor onze bewoners maar hen ook nog steeds de warme zorg die dit huis kenmerkt kunnen geven. Daarom verdienen jullie een standbeeld”, zei burgemeester Kenneth Taylor. Hij beloofde een gedenkplaat voor het personeel en alle overleden inwoners.

Ook directrice Els Meuleman was opnieuw van de partij in Molenkouter nadat ze na een positieve Covid-19 test noodgedwongen 14 dagen in quarantaine moest. “Ik had lichte symptomen, wat koorts, keel- en hoofdpijn, maar echt zwaar ziek ben ik nooit geweest. En ik ben uiteraard blij dat ik vandaag weer aan de slag mocht”, zegt ze.

Witte ballonnen, witte rozen en muziek

De namen van de 14 corona slachtoffers werden daarna één voor één afgelezen. Waarna een witte ballon werd opgelaten voor Rosette, Antoinette, Albert, Clothilde, Willem, Willy, Herman, Juliette, Rita, Marcel, Julia, Maurice, Hippolyte, Gabriëlle, Germain, Maria, Yvonne en Maria. De 14 slachtoffers maar ook vier overleden bewoners van de afgelopen maanden. Toon Lepercq speelde ondertussen The Last Post. Hij speelde het lied eerder voor alle oorlogsslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. “Omdat je deze strijd kan vergelijken met een oorlogssituatie. Het is een eerbetoon aan hen die de strijd verloren en aan ons personeel dat als oorlogsveteraan uit die strijd komt”, vergelijkt voorzitter Christoph Van De Wiele. (lees verder onder de foto's)

Je kan deze strijd vergelijken met een oorlogssituatie. Christoph Van De Wiele, voorzitter Molenkouter

Ook de Gentse Jazz-zangeres Ladt Linn, geboren in Serskamp, bracht nadien een beklijvende versie van We’ll Meet Again. En het strijdlied You’ll never walk alone mocht uiteraard niet ontbreken. Alle personeelsleden kregen ook nog een witte roos als teken van hoop. Later zal er nog een herdenking met de familie worden georganiseerd.

Schrik zit erin

Het is niet te vatten wat we hebben meegemaakt Zorgkundigen Lisa en Sandra

Zorgkundigen Sandra De Neve en Lisa Stroobant werken allebei op de beschermde afdeling en hielpen mee in de cohortafdeling. Het is een opluchting dat deze periode achter de rug is en de covidafdelingen konden sluiten. Maar toch zit de schrik erin dat dit virus terug kan keren want wij kunnen buiten besmet geraken”, zeggen ze. “Het is niet te vatten wat we hebben meegemaakt en wat je ziet op televisie is slechts een glimp van de werkelijkheid. We zijn blij dat we stilaan terug naar het normale leven gaan”, besluiten ze.