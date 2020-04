Personeel en bewoners Woonzorghuis Molenkouter getest op Covid-19 Didier Verbaere

10 april 2020

13u58 1 Wichelen Alle personeelsleden en de bewoners van Woonzorghuis Molenkouter in Wichelen werden vrijdag getest op het Covid-19 virus. Molenkouter is één van de 85 woonzorgcentra die integraal getest worden. De resultaten worden ten vroegste maandag verwacht.

In 85 Vlaamse rusthuizen worden meer dan 11.000 inwoners en personeelsleden getest op het Covid-19 virus. Naast steekproeven in niet-besmette centra, worden vooral zwaar getroffen instellingen getest. In Molenkouter in Wichelen is de balans momenteel zwaar. Naast tientallen besmettingen onder bewoners en personeel, overleden ook reeds 9 bewoners van het woonzorghuis. Molenkouter nam heel snel maatregelen en zette het rusthuis in quarantaine nog voor de overheid een lockdown aankondigde. Maar helaas zat het virus toen reeds binnen.

“Vrijdag worden alle bewoners en personeelsleden die nog niet positief getest zijn, opnieuw getest op basis van de juiste handleiding. Op die manier kunnen we een volledig beeld krijgen van de huidige situatie. We verwachten de resultaten ten vroegste maandag”, zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN) van Wichelen.

Meer over Wichelen

samenleving

Molenkouter

ouderen

mensen