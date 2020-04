Personeel en bewoners nog meer in afzondering na twee nieuwe overlijdens in WZH Molenkouter Didier Verbaere

03 april 2020

13u39 0 Wichelen De gemeente Wichelen voert nog meer maatregelen in om de verspreiding van het covid-19 virus tegen te gaan in haar Woonzorghuis Molenkouter. Daar overleden donderdag en vrijdag opnieuw twee bewoners. In totaal overleden er al 7 bewoners. In twee speciale afdelingen worden ook 21 besmette bewoners afgezonderd verzorgd.

De gemeente gaat nu nog een stap verder in de bestrijding van het virus in haar rusthuis. Alle afdelingen worden nu ook fysiek gesplitst. “Dat wil zeggen dat geen enkele afdeling en geen enkele verdieping nog met elkaar in contact zal komen. We knippen alle looplijnen in het woonzorghuis door en splitsen het hele gebouw in zes afdelingen en één centrale ruimte. Elke unit krijgt een aparte ingang via een container waarin kleedkamers en sanitair voor het personeel is. Op die manier hopen we de toestand te stabiliseren”, leggen burgemeester Kenneth Taylor en Christoph Van De Wiele, voorzitter van Molenkouter, uit.

Ook het rondbrengen van maaltijden of leveringen zoals was, zal via aparte stromen gebeuren om alle contact te vermijden. Er komt ook een speciale container waarin familie, bij een overlijden of een nakend overlijden, afscheid zal kunnen nemen van een bewoner. In beschermende kledij uiteraard.

Extra testen

Woonzorgcentrum Molenkouter deelt zwaar in de klappen in deze coronacrisis. Vandaag en gisteren verloren opnieuw twee bewoners de strijd. Eén verbleef in de covid-afdeling van het rusthuis. De andere in de beschermende afdeling voor personen met dementie. Sinds de uitbraak van de pandemie overleden nu reeds 7 bewoners. Twee van hen in een ziekenhuis in Dendermonde.

“Ook in de beschermde afdeling is er nu een aparte ruimte voor besmette bewoners. We kiezen ervoor om hen in hun vertrouwde omgeving te verzorgen”, zegt Christoph. “Maar we gaan nu per afdeling met aparte teams maximaal inzetten om verdere verspreiding te vermijden. Onze aanpak krijgt veel lof en is een unicum. Andere woonzorgcentra komen zelfs kijken naar onze manier van werken.”

“De afgelopen dagen werden opnieuw 14 bewoners getest en bleken er 10 negatief. Ook 15 personeelsleden werden getest en ook hier waren 14 negatief. Ook de komende dagen blijven we testen. We zien dat we dezelfde curve volgen als de ziekenhuizen en hopen dat we ook stilaan onze piek bereikt hebben. De negatieve testen zijn alvast een lichtpuntje en hopen dat onze extra maatregelen een merkbaar effect zal hebben”, besluit Kenneth Taylor.