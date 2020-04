Papegaai na vlucht van 5 dagen ruim 10 kilometer verderop teruggevonden: “Jacko is zoals een kind voor ons” Koen Moreau

22 april 2020

18u11 0 Wichelen Vrijwilligers van brandweerpost Sint-Lievens-Houtem slaagden er zondagavond in om in de Meulestraat in Bavegem een ontsnapte ara-papegaai te vangen. Dat dier vertrok woensdag in de Suikerstraat in Schellebelle – ruim 10 kilometer verderop - om het luchtruim te verkennen. “We dachten echt dat we hem kwijt waren”, vertellen eigenaars Marc De Saert (62) en zijn echtgenote Paola (61).

Een kruising van twee oproepen op Facebook zorgde uiteindelijk voor een hereniging. “Ik deelde een foto van onze drie jaar oude Jacko op de pagina van Warm Wichelen.” En de brandweer van Sint-Lievens-Houtem deelde zondag een foto van een gevangen papegaai. “Honderden mensen legden meteen de link. Ik werd overspoeld door berichten en telefoons”, vertelt Marc.

Warm Wichelen

De man, nog maar twee jaar inwoner van de gemeente Wichelen na een verhuis uit Baasrode, dankt uitvoerig ‘Warm Wichelen’. “De naam van die Facebookpagina is heel terecht gekozen. Ik ben nog steeds onder de indruk en vol dankbaarheid voor de massale hulp en de immense solidariteit. Buren en mensen die ik niet kenden gingen spontaan op zoek en ik kreeg enorm veel steun en berichten.”

Dergelijke papegaai kan op dagbasis afstanden tot 15 kilometer afleggen, maar keert ‘s avonds meestal terug. Ornitoloog Dirk Van den Abeele

Zo kregen Marc en Paola berichten dat Jacko werd gezien in de omgeving van de Doornweg, het Keizershof en het station in Wichelen. “Maar telkens we arriveerden, bleek hij alweer verdwenen.” Hem terugvinden was een speld in een hooiberg. “Zondag hadden we het, na vijf dagen op dat moment, eigenlijk al een beetje opgegeven.” Papegaaien kunnen dan ook flink wat afstanden afleggen.

Dirk Van den Abeele uit Serskamp was betrokken bij onderzoek naar naar dwergpapegaaien in Malawi. “Die vlogen 10 km per dag, maar bleven wel in een vast gebied alvorens ’s avonds terug te komen. Hier gaat het natuurlijk om een gedomesticeerd en veel groter dier waardoor afstanden tot 15 kilometer op dagbasis kunnen afgelegd worden.”

We hebben geweend van contentement toen in de doos van de brandweer onze Jacko bleek te zitten. Marc De Saert

Tot ’s avonds laat een foto arriveerde van een papegaai in een doos. “Op basis van de foto twijfelden we toen nog of het om onze Jacko ging, maar vol hoop haastten we ons naar de brandweerkazerne van Sint-Lievens-Houtem.” De twijfel verdween snel toen een brandweerman de doos opende. “In eerste instantie begon Jacko te roepen, maar toen hij ons zag verstomde hij prompt.” Toen ook het ringnummer overeenkwam met de papieren die Marc veiligheidshalve had meegenomen, werd de hereniging emotioneel beklonken. “Er zijn traantjes gevloeid. Jacko is dan ook een volwaardig deel van ons gezin.”

Als een kind

Iets dat je gerust letterlijk kan nemen. “Overdag vliegt Jacko vrij rond in huis, zijn gevoeg doet hij netjes op een vaste plek en als hij ’s avonds moe wordt, gaat hij zelf in zijn kooi slapen.” Ook qua eten blijkt Jacko een volwaardige inwoner. “Hij krijgt zijn eigen eten, maar snoept graag eens een vleesje of een frietje mee van ons.” Karakter heeft Jacko eveneens. “Deugnieterijen uitsteken kan hij als de beste en wanneer de jongste kleinzoon Mathias aanwezig is, zijn het net twee handen op een buik. Ongelofelijk wat Mathias met Jaock mag doen en wat hij Jacko allemaal kan laten doen.”

De coronamaatregelen maken dat contact nu helaas onmogelijk. “Al moeten we bekennen dat Jacko niet van het scherm weg te slaan is als we skypen. Onvoorstelbaar om te zien hoe hij dan aan het computerscherm hangt en er in pikt.” Qua woordjes laat Jacko zich eveneens opvallen. “Als we gaan slapen wenst hij ons slaapwel, als iets van eten hem bevalt zegt hij ‘lekker’, mij noemt hij ‘vake’, en ‘kopke krabben’ vraagt hij ook heel duidelijk”, glimlacht Marc.

De jongste kleinzoon is zijn beste vriend. Als we nu omwille van corona skypen is Jacko niet van het scherm weg te slaan. Marc De Saert

Momenteel is de papegaai helaas heel wat rustiger. Het avontuur nadat hij zich woensdagnamiddag losrukte van het bandje waarmee hij dagelijks een uurtje van de buitenland kan genieten, heeft toch wat gevolgen. “Jacko is wat ziekjes. Donderdag gaan we met hem naar een gespecialiseerde dierenarts, maar ik weet zeker dat onze Jacko dankzij de hulp van al die warme wensen binnenkort weer de oude is”, besluit Marc.