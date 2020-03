Opnieuw twee overlijdens in Woonzorgcentrum Molenkouter: “We blijven strijden tegen dit virus met alle middelen die we hebben” Didier Verbaere

25 maart 2020

11u04 7 Wichelen Het woonzorgcentrum Molenkouter in Wichelen heeft heel erg te lijden onder de coronacrisis. In amper één week tijd overleden drie bewoners aan de gevolgen van het coronavirus. Twee dames van 72 en 84 jaar oud overleden in het ziekenhuis. Eén vrouw van 94 jaar stierf in het woonzorgcentrum in de speciale unit waar ze na een ziekenhuisopname werd verzorgd.

Acht besmettingen en drie overlijdens. Dat is de trieste balans in het woonzorgcentrum Molenkouter. Het rusthuis biedt plaats aan 110 bewoners in de gewone afdeling en heeft 36 kamers op de dementie-afdeling. Afgelopen vrijdag overleed de 72-jarige Rosette De Vuyst in het ziekenhuis van Dendermonde. Op 16 maart was ze samen met twee medebewoners overgebracht naar de afdeling intensieve zorgen, nadat hun gezondheidstoestand snel achteruitging na een coronabesmetting.

Maandag overleed in het ziekenhuis ook de 84-jarige Clothilde Vermassen. Zij is geboren in Lede op 8 augustus 1935 en was de weduwe van Polydore Vlaeminck. Samen hadden ze één dochter Sabine. Die schonk haar samen met partner Geert haar oogappel en kleinkind Kristof. Er zijn ook al twee achterkleinkinderen: Danté en Amy.

Het woonzorgcentrum moest zondag ook al afscheid nemen van de 94-jarige Antoinette Van Geert. Ook zij is geboren in Lede, op 30 april 1925, en overleed in Molenkouter. “Ze was eerder opgenomen met een besmetting in het ziekenhuis, maar werd nadien verzorgd in de speciale corona-afdeling van het woonzorgcentrum en stelde het relatief goed”, bevestigt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN).

“Ze overleed in haar vertrouwde omgeving in alle stilte. De nieuwe maatregel om geen bewoners meer naar het ziekenhuis te brengen is een moeilijke balans, maar onze medewerkers gaan hier schitterend mee om. We willen onze bewoners de beste zorgen geven in hun vertrouwde omgeving, tenzij het medisch echt niet anders kan. Overlijden hoort bij het leven en niemand verdient het om te sterven in een ziekenwagen of anoniem in een vreemd ziekenhuis. Wij hanteren sinds het begin van crisis strengere normen dan nodig en blijven strijden met alle middelen tegen dit virus”, zegt Kenneth.

Acht besmettingen

Acht bewoners van het Woonzorgcentrum Molenkouter in Wichelen raakten tot op heden besmet. Drie ervan zijn ondertussen overleden. Ook 20 assistentieflats op de site zijn in lockdown geplaatst. “Deze maatregel namen we reeds aan het begin van de crisis. De bewoners mogen er geen bezoek meer ontvangen en worden gevraagd zoveel mogelijk binnen te blijven. De assistentiewoningen staan ook los van het rusthuis op de site. De kans op besmettingen zijn er dus miniem, als iedereen zich aan de regels houdt”, besluit Kenneth.