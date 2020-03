Opnieuw twee overlijdens in rusthuis Molenkouter: “Onze gedachten zijn bij de families en we werken intensief aan de psychologische opvang van onze collega’s” Didier Verbaere

30 maart 2020

13u19 0 Wichelen Afgelopen weekend zijn opnieuw twee bewoners van het woonzorghuis Molenkouter in Wichelen overleden, één van hen in het ziekenhuis. Beiden waren positief getest op Covid-19. Dat brengt het totaal op vijf overleden bewoners van het rusthuis.

“Onze gedachten gaan naar hun families. In totaal wonen er nu 15 bewoners in de corona-unit en één bewoonster verblijft nog in het ziekenhuis. Vijf collega’s zijn positief getest, 1 collega kon ondertussen het werk hervatten. Zij is, na verplichte quarantaine, hersteld en werkt in de unit”, zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN).

“De situatie is nog steeds precair. Alle bewoners en medewerkers die symptomen vertonen, worden onmiddellijk getest en gaan, indien positief, in quarantaine. Naast alle beschermingsmaatregelen ligt de focus op communicatie met de familieleden. We bellen dagelijks met de familieleden van de bewoners in de unit, voor de andere bewoners bellen we drie keer per week. Bij elke wijziging in de gezondheidstoestand, nemen we direct telefonisch contact op. De familieleden zijn heel bezorgd en appreciëren enorm dat ze nauw betrokken blijven.”

Psychologische opvang voor personeel

“We gaan de komende dagen ook intensief werken rond de psychosociale opvang van onze collega’s. De beschermingskledij vormt een extra fysieke belasting, maar het is vooral de mentale stress die erbij komt die het extra zwaar maakt. We zijn als organisatie enorm dankbaar en trots op hun bovenmenselijke moed en kracht”, meldt het woonzorghuis op zijn sociale media. Afgelopen zaterdag hadden we nog een gesprek met directrice Els Meuleman en zorgschepen Christoph Van De Wiele. Dat lees je hier.