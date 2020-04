Opnieuw twee overlijdens in Molenkouter: “Maar ook berichten van hoop” Didier Verbaere

20 april 2020

17u57 0 Wichelen Het woonzorghuis Molenkouter in Wichelen moest de afgelopen dagen opnieuw afscheid nemen van twee bewoners. Sinds begin van de crisis stierven er al 12 mensen aan Covid-19. “Maar ondertussen is er ook hoop omdat we geen nieuwe besmettingen hebben vastgesteld en verschillende inwoners weer naar hun vertrouwde kamer kunnen”, zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN).

“We zetten deze week in met een dubbel gevoel. Enerzijds triest omdat we de afgelopen dagen opnieuw afscheid moesten nemen van twee bewoners in ons woonzorghuis. Eén bewoner van 93 jaar oud was nog maar pas van de covidunit naar zijn vertrouwde kamer teruggekeerd. Dit toont aan dat bewoners die lange tijd vochten tegen het virus, soms na een betere periode toch nog overlijden. Ze kennen een terugval na de geleverde strijd. Daarnaast overleed ook een tweede bewoner. Maar dit was geen bevestigde Covid-19-patiënt. Een eerste maal testte die bewoner negatief. Een tweede test leverde geen resultaat op”, zegt burgemeester Kenneth Taylor.

Grillig verloop

“Het virus kent een zeer grillig verloop”, vult Christoph Van De Wiele, voorzitter van het woonzorghuis, aan. “We brengen mensen soms bij wijze van spreken al dansend terug naar hun kamer waar ze na een aantal dagen toch weer erg ziek worden. En testen of ze coronavrij zijn, kan nog niet want die test naar antilichamen is er eenvoudigweg nog niet. Je kan genezen en niet meer besmettelijk zijn en toch nog sporen van Covid-19 in je lichaam dragen. Zelfs na 40 dagen”, zegt Van De Wiele.

We brengen mensen soms bij wijze van spreken al dansend terug naar hun kamer, waar ze na een aantal dagen toch weer erg ziek worden Christoph Van De Wiele, voorzitter Molenkouter

“Maar anderzijds zijn we hoopvol omdat er ondertussen geen bevestigde besmettingen meer zijn bijgekomen. En ook geen bewoners met symptomen”, stelt Taylor. In het woonzorgcentrum overleden sinds het begin van de crisis reeds 12 bewoners. “Maar ook 2 bewoners aan andere kwalen. Dat is eigen aan een rusthuis. Maar die mensen rapporteren we niet als coronaslachtoffers aan de overheid”, zegt Christoph.

“Er verblijven op dit moment nog 17 bewoners op de corona-unit, 8 bewoners op de unit van de beschermde afdeling en 1 bewoner in het ziekenhuis. Er zijn 8 collega’s herstellende van het virus en 3 daarvan hervatten deze week het werk. Deze week plannen we ook de terugkeer van 4 bewoners naar hun kamer dus ook dit is hoopvol nieuws. En ook in de beschermde afdeling voor dementie, zullen binnenkort een aantal bewoners opnieuw naar hun vertrouwde omgeving kunnen.