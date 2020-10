Opnieuw antraxalarm na verdachte poederbrief in Wichelen: “We nemen deze bedreigingen zeer ernstig” Didier Verbaere

15u14 3 Bruinbeke/Wichelen Daags nadat er antraxalarm werd afgekondigd in het Sociaal Huis in Wichelen was het woensdagmiddag om 13 uur opnieuw prijs. Ditmaal werd een verdachte brief met wit poeder ontdekt in de Bruinbekestraat. Die was geadresseerd aan de dochter van advocaat Eric Van Hauwermeiren. De man wordt al jaren geviseerd, vermoedelijk door een benadeelde tegenpartij van een cliënt van hem.

Omstreeks 13 uur woensdagmiddag merkte een postbode een verdachte brief op tussen zijn zendingen die bestemd waren voor de Bruinbekestraat. Die was gericht aan de dochter van advocaat Eric Van Hauwermeiren. Zij hield tot voor kort consultaties op het kabinet van een gezondheidscentrum in de straat. De postbode sloeg alarm en het antraxalarm werd door de politie afgekondigd. De Civiele Bescherming zal de verdachte zending komen ophalen.

Al jaren belaagd

Advocaat Eric Van Hauwermeiren wordt al jaren belaagd. “Het is de 7de of 8ste poederbrief die aan mij of aan mijn kinderen wordt verstuurd. En de tel van het aantal bedreigingen en andere feiten ben ik al langs kwijt. Onlangs kreeg ik nog een postkaart met de boodschap dat het tempo de lucht in zou gaan. De dader houdt woord want dit was de tweede brief op amper 24 uur”, klinkt het cynisch bij Eric Van Hauwermeiren.

Zeer ernstig onderzoek

“Alles wijst erop dat de zaak gelinkt is aan de verdachte poederbrief die dinsdagavond op het politiekantoor aan het Sociaal Huis werd binnengebracht door de geviseerde advocaat. We nemen deze bedreigingen zeer ernstig en voeren intensief onderzoek naar de mogelijke dader(s) zegt commissaris Vic De Loof van de politiezone Wetteren. “Alle tips, geruchten of getuigen zijn welkom. Hoe klein ook, elk detail kan belangrijk zijn om deze bedreigingen op te lossen”, aldus De Loof. “De brief die gisteren werd afgeleverd bevatte na onderzoek een onschadelijk poeder”, besluit De Loof.