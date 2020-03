Ook applaus in het landelijke Wichelen voor hulpverleners Didier Verbaere

19 maart 2020

20u57 0 Wichelen Niet enkel in de stad maar ook in het landelijke Wichelen kwamen donderdagavond om 20 uur mensen op straat om een applaus te geven aan de hulpverleners.

In Rimeir kwamen een tiental gezinnen op straat om te applaudisseren. “Uiteraard doen we dit om de hulpdiensten en de zorgverleners een hart onder de riem te steken. Maar het is ook mooi voor de samenhorigheid in de buurt. Laat dit een voorbode zijn om na de crisis wat meer op straat te komen om te babbelen met de buren. Zonder anderhalve meter ertussen", zegt één van de buurtbewoners.

Meer over Wichelen

Rimeir