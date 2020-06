Online pintjes bestellen en afrekenen op café met coronaproof-app van broers uit Wichelen Didier Verbaere

05 juni 2020

11u49 0 Wichelen ‘Wat drink je?’ is een nieuw online bestelplatform dat de horeca-uitbater moet helpen om zijn zaak coronaproof te heropenen. Het werd ontwikkeld door de broers Rik en Wouter Bauwens uit Schellebelle. Zij hebben ervaring in innovatieve software, sales & marketing.

“Op het online platform kan een horeca-uitbater zijn prijslijst en menukaart samenstellen en tafelnummers een QR-code geven. Een klant kan dan de code scannen en komt op de prijslijst terecht, zonder een app te moeten installeren. Via de smartphone plaats je gewoon je bestelling en de uitbater krijgt die meteen door achter de bar of in de keuken. Ook onmiddellijk mobiel betalen is één van de mogelijkheden”, legt Wouter Bauwens uit. Het bedrag wordt rechtstreeks doorgestort naar de rekening van de zaak.

Mobiel en gratis afrekenen

“Het is een goedkope, efficiënte en gemakkelijke manier om aan de opgelegde maatregelen van contactloos bestellen en betalen te voldoen. Het bespaart tijd omdat menukaarten niet telkens moeten ontsmet worden. En op drukke momenten bespaar je op personeel om bestellingen op te nemen”, vult Rik aan.

De broers bieden de service de hele maand juni gratis aan. Nadien betaalt de uitbater credits voor het gebruik. Mobiel afrekenen is kosteloos. Meer info op www.watdrinkje.be. Op vrijdag 5 juni is er om 19 uur een online demosessie en vragenronde op de facebookpagina https://www.facebook.com/events/1186688635004853/