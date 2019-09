Ondanks kilometerslange vlucht en crash tegen verlichtingspaal en politiewagens: bestuurder vrijgelaten na verhoor Koen Moreau

23 september 2019

14u33 0 Wichelen De bestuurder die het voorbije weekend halsbrekende toeren uithaalde tijdens een politieachtervolging mocht zaterdagavond enkele uren na zijn crash en arrestatie al terug beschikken.

Een hallucinante beslissing nadat liefst vier politiezones met een tiental voertuigen kilometerslang jacht maakten op de bestuurder die zich in Berlare onttrok aan een politiecontrole. Die achtervolging voltrok zich aan extreem hoge snelheden – met alle bijhorende risico’s voor politiemensen en andere weggebruikers – door Berlare, Schoonaarde, Lede, Wanzele en Schellebelle om uiteindelijk tegen een elektriciteitspaal in de Bruinbekestraat in Schellebelle te eindigen, na een aanrijding met twee politiewagens.

“De chauffeur werd na het ongeval ter plaatse gearresteerd. Naast een hele reeks verkeersinbreuken bleek de bestuurder ook onder invloed van drugs. Hij mocht een paar uur na verhoor beschikken. Hij zal zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden”, aldus de politiezone Berlare/Zele.