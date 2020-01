Nu verdachte brief met groen poeder toegekomen bij dochter van geviseerde advocaat Didier Verbaere

10 januari 2020

10u35 94 Wichelen In de Bruinbekestraat in Schellebelle heeft voedingsdeskundige Linde Van Hauwermeiren vrijdagochtend een brief met groen poeder gekregen. Het kabinet van het gezondheidscentrum Motus + werd door de brandweer afgesloten. De Civiele Bescherming kwam de brief ophalen. Linde, dochter van advocaat Eric Van Hauwermeiren, werd voor controle overgebracht naar het ASZ.

De verdachte brief werd afgeleverd in Motus +, een gezondheidscentrum van voedingsdeskundigen en kinesisten rechtover de kapel van de Bruinbeke. Diëtiste Linde Van Hauwermeiren opende er omstreeks 9 uur vrijdagochtend een brief die geadresseerd was aan haar. Linde is de dochter van advocaat Eric Van Hauwermeiren. Ook hij kreeg eerder al soortgelijke brieven thuis. Telkens werd het antraxalarm opgestart. Ook nu nam de brandweer geen risico. “De verdachte brief werd afgezonderd en het gebouw is afgesloten. De Civiele Bescherming zal het product opruimen en het gebouw reinigen”, zegt brandweeroverste Eric Trogh.

In de brief zat ook een rouwkaart en een tekst ‘You are dead’. Of het poeder schadelijk is, zal worden onderzocht. In brieven die haar vader Eric ontving op zijn kantoor werden eerder sporen van springstof aangetroffen. “Het is vreselijk dat ze nu onze kinderen viseren en betrekken in deze pesterijen”, zegt de mama van Linde. De brief werd afgelopen week met de post bezorgd. Omdat Linde slechts twee dagen zitdag heeft in het centrum, werd de brief pas vrijdag geopend. Een screening van het bpost-distributiecentrum, zoals bij vorige feiten, werd daarom niet uitgevoerd.

Tientallen feiten en brieven

Advocaat Eric Van Hauwermeiren wordt al jaren geviseerd. Er zijn vermoedens naar de dader maar er loopt een gerechtelijk onderzoek naar verschillende pistes. In 2017 kwam een paard van de advocaat in verdachte omstandigheden om het leven en werden spijkers gestrooid rond zijn wagen. “Ik ben de tel kwijtgeraakt. Naast vijf poederbrieven, zijn er minstens 30 feiten van vandalisme, dreigementen en stalking. Het onderzoek is nog steeds lopende. Door de aanstelling van een nieuwe onderzoeksrechter en ziekte van een diensthoofd bij de recherche en door het feit dat er steeds nieuwe feiten aan het dossier worden toegevoegd, kan het nog wel even duren eer er resultaat is”, zucht Eric Van Hauwermeiren.

Hij kreeg dreig- en poederbrieven in februari 2017 en in oktober 2018. Toen werd het postsorteercentrum van bpost een tijdje ontruimd. Dat gebeurde ook bij een vierde poederbrief die in juni vorig jaar in de bus werd gepost.