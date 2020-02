Nu ook steak en verse hamburgers op houtvuur bij Fritshop Serskamp Didier Verbaere

20 februari 2020

18u23 0 Wichelen De favoriete maaltijd van de Vlaming op vrijdagavond blijft een frietje van het frituur. Maar in Serskamp kan je in de Fritshop voortaan ook terecht voor een extraatje met steak of ribbetjes en verse hamburgers op houtgrill.

Frank Redant en Hilde Matthys van de Fritshop in Serskamp zijn naast hun ‘frituur’ ook de drijvende krachten achter Food in Style. Een goed draaiende traiteur service voor kwaliteitsvolle recepties en feesten. En die service vind je voortaan terug in hun zaak op de Dorpstraat in Serskamp met weekendspecials in hun Frit & Grillshop.

Op vrijdagavond steekt Frank er het hout in de oven aan en bakt hij malse steaks, ribbetjes en verse hamburgers op het houtvuur. Het interieur kreeg een volledige make-over en ademt de sfeer uit van een Amerikaanse burgertent. “Tijdens het weekend serveren we voortaan meat on the grill met steak, spareribs en gourmetburgers volgens de regels van de kunst”, zegt Frank. Steak wordt er geserveerd met een knapperig slaatje en verse frietjes. Net als de ribbetjes die bijna van het bot vallen. Ook de burgers, in een bruin brioche broodje, en met 100 procent rundvlees zijn een aanrader.

Op de kaart vind je verder ook huisgemaakte balletjes in tomatensaus, stoofvlees van varkenswangetjes, vol au vent en scampi’s. Kortom, voor elk wat wils. Daarnaast kan je er uiteraard nog steeds terecht voor het klassieke wekelijkse pakje friet met mayonaise.