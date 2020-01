Nu ook ‘beweegbonnen’ bij de sociale kruidenier Slaatje Praatje Didier Verbaere

30 januari 2020

15u56 0 Wichelen Bij de sociale kruidenier Slaatje Praatje in Wichelen werden donderdagnamiddag niet alleen voedselpakketten verdeeld maar ook beweegbonnen ter waarde van 20 euro. Met deze bon kunnen nu ook de meest kwetsbare en minderbedeelde inwoners een afspraak maken bij een beweegcoach voor een gezondere levensstijl.

De actie kadert in het Vlaams project ‘Bewegen op verwijzing’ waarbij mensen begeleid worden om meer te bewegen. Een huisarts verwijst door naar de beweegcoach om samen aan de slag te gaan. “In een eerste gesprek gaan we samen na wat het dagelijks bewegingspatroon is en zoeken we uit wat we kunnen veranderen”, zegt coach Renzo Frulleux (25). Als zelfstandig bewegingscoach helpt hij de mensen op weg naar een gezonder leven in de regio Wetteren, Laarne en Wichelen.

“We geven tips en advies. Dat kan gaan om heel simpele ingrepen. Vaker de trap nemen, je auto één straat voor je bestemming parkeren, zittend werk rechtstaand uitvoeren, wandelen, tuinieren, met de kinderen spelen of naar een gepaste sportclub gaan”, legt Renzo uit. “Het laatste jaar kreeg ik 80 deelnemers over de vloer en 80 procent behaalde de vooropgestelde doelstellingen”.

Divers publiek

De deelnemers zijn heel verschillend: jong, oud en uit alle lagen van de samenleving. “Met het uitdelen van deze beweegbonnen ter waarde van 20 euro willen we ook kwetsbare burgers ondersteunen. Een kwartier bij de beweegcoach kost 5 euro maar mensen uit deze doelgroep betalen slechts 1 euro. En met deze bonnen gaan ze zelfs gratis naar de coach. Want bewegen is het beste medicijn. Het is gratis en werkt goed voor tal van chronische problemen: hart- en vaatziekten, rugklachten, overgewicht, osteoporose. En meer bewegen helpt ook tegen stress, depressieve gevoelens en slapeloosheid. Het behalen van doelstellingen geeft mensen meer zelfvertrouwen. Bovendien kunnen we door samen te bewegen het sociaal isolement tegengaan”, zegt schepen van welzijn en gezondheid Anneleen Rimbaut (SAMEN). Zij deelde aan de sociale kruidenier 200 beweegbonnen uit waarmee mensen 5 uur coaching kunnen krijgen.

Meer info op www.bewegenopverwijzing.be.