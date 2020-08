Nieuwe turnclub Gymjoly start meteen met 50 leden Didier Verbaere

29 augustus 2020

Wichelen/Erpe-Mere In de sportzaal van basisschool De Meander in Wichelen werden vandaag sterren uitgedeeld na de zomerse tienlessen reeks van de nieuwe turnclub Gymjoly. In september start de club haar eerste werkjaar voor kinderen vanaf 3 jaar. Er zijn nu reeds 50 leden ingeschreven.

Gymjoly werd begin dit jaar opgericht door Lynn Van Bockstael (24) uit Erpe-Mere. “Ik doorliep sinds mijn 5de alle reeksen als gymnast en werd nadien trainer. En nu realiseerde ik mijn grote droom om een eigen turnclub uit de grond te stampen. Wichelen was een blinde vlek in de regio. Helaas werden de eerste lessen geschrapt door de coronacrisis. Afgelopen zomer was er een tienlessen reeks en half september starten we eindelijk aan ons eerste werkjaar”, zegt Lynn.

Kinderen vanaf 3 jaar zijn welkom en er zijn ook lessen voor tieners. “Bij de kleuters draait alles om motoriek en amusement en bewegen. De Gymstars worden ingedeeld aan de hand van 6 niveaus Alle gymnasten die het diploma behalen van hun huidige ster, kunnen doorschuiven naar de volgende”. Er zijn reeds meer dan 50 kinderen ingeschreven. De lessen starten op 9 september en worden gegeven om woensdag en zaterdag door drie trainers. Nieuwe trainers zijn nog steeds welkom. Info op https://gymjoly.wordpress.com/