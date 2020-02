Nieuwe singel van Claude ‘Ik ben een Bourgondiër’ is echte meezinger Didier Verbaere

19 februari 2020

15u39 1

De nieuwe singel van zanger Claude uit Wichelen ‘Ik ben een Bougondiër’ is een rasechte meezinger. De nieuwe song werd speciaal voor hem geschreven door Danny Bloebaum en Patrick De Ruyter, die hun hit-sporen al dubbel en dik verdiend hebben in de showbizz.

Claude draait al enkele jaren succesvol mee als artiest met een bomvolle agenda. In 2020 zal hij al zeker 150 maal op de planken staan. Hij zingt enkel Nederlandstalige liedjes met een hoog ambiancegehalte, waarmee hij elke zaal en feesttent moeiteloos op zijn kop zet. ‘Ik ben een Bourgondiër’ is uitgegeven door D&V en verkrijgbaar via download en streaming bij alle gekende portals.