Nieuwe folkgroep speelt debuut op Bellerock Didier Verbaere

22 mei 2019

16u30 2 Wichelen Les Champs Montagneux, aux bords de l’Escaut, is een nieuwe folkgroep uit Wichelen. Ze spelen hun debuut concert op zondag 30 juni op Bellerock in Schellebelle.

De viool is in handen van Ayla Tant, basgitaar voor Arne Vereecken, gitaren voor Kobe Vanwouwe en Mathias Spriet, de drumstokken zijn in handen van Roald van ’t Hul, piano is van Bernd Annaert en de accordeon is voor Wim Annaert.

“Omdat we de geitenwollensokkenfolk wat te braaf vonden hebben we met enkele muzikale vrienden besloten om het genre wat meer leven in te blazen”, zegt Wim Annaert. “Er werd gezocht naar leuke deuntjes uit Ierland, Mexico, Italië, Frankrijk, de Balkan en uiteraard uit het eigenste Vlaanderen. Het instrumentale heeft de bovenhand, enkele liederen hebben ook een melodische samenzang. Na maanden repeteren houden we onze try-out op het gratis aperitiefconcert om 11 uur”, besluit Wim Annaert.