Nieuwe brug verbindt natuurgebieden in Kalkense Meersen Didier Verbaere

09 oktober 2020

16u10 0 Kalken Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) heeft en nieuwe voetgangersbrug aangelegd tussen de oude Schelde-arm en Kalken Vaart in Kalken.

“De nieuwe brug in cortenstaal ligt pal op de grens tussen Kalken en Schellebelle. Hierdoor kan je voortaan midden in de Meersen de Vaart kruisen en kortere wandel-of fietstochten maken via de gerestaureerde Tragelweg. De brug zal ook een uniek uitzichtpunt over de Kalkense Meersen vormen”, aldus het ANB. De brug was de missende schakel in de padenstructuur in de Kalkense Meersen en is een nieuw belevingselement voor Laarne én Wichelen. Op 24 oktober wordt de brug officieel ingewandeld.