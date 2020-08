Nieuwe brug over Kalkenvaart wordt uniek uitzichtpunt over de Kalkense Meersen Didier Verbaere

24 augustus 2020

16u45 0 Kalken/Schellebelle Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) zal een voetgangers- en fietsersbrug in cortenstaal bouwen over de Kalkenvaart in het natuurgebied De Kalkense Meersen in Schellebelle.

De nieuwe brug is het sluitstuk van heel wat werken in de Kalkense Meersen. De brug in cortenstaal komt pal op de grens tussen Kalken en Schellebelle. Hierdoor kan je voortaan midden in de meersen de Vaart kruisen en kortere wandel-of fietstochten maken via de gerestaureerde Tragelweg. De brug zal ook een uniek uitzichtpunt over de Kalkense Meersen vormen.

Het Agentschap Natuur en Bos voerde de voorbije jaren grote werken uit in de Kalkense Meersen, waaronder het openleggen van een oude Schelde-arm. Door deze werken en het zware werfverkeer is de weg langs de Kalkenvaart op veel plaatsen beschadigd. Het ANB brak al enkele beschadigde betonvakken uit en heeft die vervangen door een halfverharding. ANB voorzag ook budget om de Kalkenvaart weer aan te leggen in halfverharding, en voor een tractorsluis om doorgaand verkeer te weren. De gemeentes Laarne en Wichelen keurden die plannen goed. De tractorsluis komt op de gemeentegrens van Laarne en Wichelen.

Brug opent in oktober

De bouw van de nieuwe brug in cortenstaal start nog deze maand met het snoeien van bomen voor het transport. In september wordt de brug gebouwd. Aangezien de onderdelen worden aangevoerd langs de Kalkenvaart wordt de weg nadien opgebroken en aangelegd in halfverharding. Tijdens deze werken zal Kalkenvaart als werfzone worden ingericht en zal er geen doorgang mogelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers en wandelaars kan de doorgang belemmerd zijn tijdens de werken.De officiële opening van de brug is voorzien op 24 oktober.