Nieuwe band Lucie K’s Nomadics plant groot Dank U Concert in Wichelen Didier Verbaere

20 mei 2020

Wichelen De nieuwe band Lucie K's Nomadics wil een groot Dank U concert organiseren in Wichelen voor alle zorgverleners en iedereen die zich, in de breedste zin van het woord, bleef inzetten in de coronacrisis. Een zestal groepen heeft al toegezegd om op te treden en ook burgemeester Kenneth Taylor geeft het project groen licht. Zodra het mag uiteraard.

Lucie K’s Nomadics is een nieuwe band rond bluesgitarist Herman Peeters, mondharmonicaspeler en zanger Luc Vander Linden, bassist en banjospeler Herman Gertner en Lieselot Meurisse of Lucie K. Deze professionele musicalzangeres werkte al mee aan projecten in binnen- en buitenland. “We kwamen elkaar wel vaker tegen op onze zwerftochten op zoek naar nieuwe muzikale uitdagingen en kruisten zo ook het pad van Lucie. Vandaar onze naam als nomaden”, lacht Luc Vander Linden.

Elke muzikant heeft zijn eigen sound, muzikale bagage en achtergrond. Samen gaan ze geen platgetreden muzikale paadjes betreden. ”We richtten ons op het betere coverwerk, afgewisseld met de mooiste bekende en minder bekende musicalnummers in een eigenwijs kleedje”, zegt Lieselot. Zij stond onder meer op de scène in Cats, Abba, Evita, Kuifje en K3 en de Drie Biggetjes.

Dank U Concert

“Normaal gezien waren onze eerste try-outs en optredens in mei en juni voorzien. Helaas kan dit door deze crisis niet. Maar zodra het mag, willen we iedereen eren met een groot Dank U Concert in Wichelen”, zegt Luc. “Dat willen we samen met zes lokale bands en een grote klepper op poten zetten”. Single Malt, Les Champs Montagneux, Combello, Ad Vundum, Moarbaja en The Antonio’s zegden reeds toe. Meer info of medewerkers zijn welkom via gertner-lauenstein@telenet.be.