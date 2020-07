Negatieve corona testen voor begeleiders op speelplein na griepsymtomen bij animator Didier Verbaere

14 juli 2020

14u07 0 Wichelen Een monitor van de oudste bubbel van 9 tot 12-jarigen op Speelplein Kwispeltje in Wichelen heeft zichzelf vorige vrijdag op non-actief gemeld met griepsymptomen. De test op COVID 19 bleek ondertussen negatief. Ook alle andere begeleiders testten intussen negatief.

“We kregen het bericht binnen van de monitor waarbij een vermoeden was van COVID19 dat de test negatief was. We wensen de monitor een spoedig herstel toe. Bedankt ook aan alle monitoren van het speelplein om zo snel en daadkrachtig te reageren. We kijken alvast uit naar een mooie zomer, met vooral veel speelplezier voor de kinderen. Uiteraard blijven we alert en vragen we aan iedereen om zich aan de regels te houden”, zegt burgemeester Kenneth Taylor (Samen).

“Ook de begeleiders op speelplein Kwispeltje en in kleuteropvang Kastaar werden getest en allemaal negatief bevonden. Onze zomerwerking kan dus verder gaan zoals gepland”, besluit Kenneth.