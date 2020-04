Natuurpunt vraagt nogmaals respect voor de regels in broedseizoen: “Blijf op de paden!” Didier Verbaere

16 april 2020

17u09 0 Wichelen Natuurpunt Scheldeland nodigt nog steeds iedereen uit om te genieten van de natuur in haar reservaat De Kalkense Meersen langs de Schelde tussen Laarne, Wichelen, Wetteren en Berlare. Maar ze vragen wel om de regels te respecteren tijdens het broedseizoen. “Heel wat zeldzame vogels broeden op de grond in de graslanden. Blijf dus alsjeblief op de paden”, zegt conservator Peter Claus.

De natuurvereniging plaatste ondertussen nieuwe info- en verbodsborden in de gevoelige stiltegebieden van het reservaat. “In de Kalkense meersen zijn er relatief weinig afsluitingen en dat is uniek. Maar dat betekent echter niet dat je de paden mag verlaten”, zegt conservator Peter Claus.

“Door de coronacrisis zijn er de laatste weken heel veel wandelaars in ons mooie natuurgebied. Dat juichen we uiteraard toe maar we vragen toch met aandrang om op de paden te blijven. Het broedseizoen is in volle uitbarsting en in de Kalkense meersen broeden zeldzame vogelsoorten op de grond in de graslanden zoals onze grutto’s en kieviten. En die zijn bijzonder gevoelig voor verstoring”, zegt Peter Claus.

“Helaas zijn er al minstens 4 grutto nesten verlaten en verloiren. En er zijn maar 700 broedgevallen in ons land. In de afgelopen weken zagen we mensen kriskras door de velden wandelen en werden zelfs al kampeerders en barbecuers betrapt”, zegt Peter.

“Ook honden moeten, volgens het politiereglement, aan de leiband. En laat ook de galloways in de begrazingszone Wijmeers met rust en ga ze niet aaien of van dichtbij foto’s nemen. Het zijn immers geen knuffeldieren. Wanneer de galloways jouw pad versperren, loop er dan in een boog om heen.”