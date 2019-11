Natuurpunt gaat oeverzwaluwenwand herstellen op Dag van de Natuur Didier Verbaere

22 november 2019

13u14 0 Wichelen Natuurpunt Scheldeland gaat op de Dag van de Natuur op zaterdag 23 november een wand voor oeverzwaluwen herstellen in de Kalkense Meersen in Schellebelle. Helpende handen zijn welkom.

Het gaat om de oeverzwaluwwand in Wijmeers. Oeverzwaluwen broeden in steile zandwanden nabij water. Ze graven er eigenhandig een holletje in waar ze hun nest hebben. De oeverzwaluwwand kan een onderhoudsbeurt gebruiken. De opslag van els en wilg wordt er verwijderd en de wand wordt weer steil en vrij van begroeiing gemaakt zodat er in het voorjaar weer oeverzwaluwen kunnen broeden.

’s Middags kan je mee aan tafel voor een lekkere lunch, aangeboden door de vrijwilligers van Natuurpunt Scheldeland. Afspraak om 9.30 of 13.30 uur aan de Aard in Schellebelle. Graag seintje als je een hele dag komt helpen en blijft lunchen op 0471/97.37.98. Laarzen, werkkledij en eventueel kapmes, zaag, bijl of schop zijn handig.