Moarbaja maakt comeback op Open Bedrijven Dag Didier Verbaere

02 oktober 2019

12u33 0 Wichelen Op zondag 6 oktober $heb je twee redenen om Stokerij De Klok in Serskamp te bezoeken. Je kan het bedrijf en de artisanale likeur en advocaat leren kennen tijdens Open Bedrijven Dag van 10 tot 18 uur. Maar om 19 uur is er ook de comeback van Moarbaja.

De Nederlandstalige coverband uit Serskamp, geeft na 9 jaar stilte er opnieuw een lap op. Wat eerst bedoeld was als grap, met als doel een éénmalig optreden op de Scouts Vlaamse Kermis in augustus 2002, groeide uit tot een 5-koppig bandje met Stijn Durinck (gitaar), Koen Maes (bas), Ward Bogaert (drums), Karolien Drieghe (zang) en Rik Van De Velde (zang). Samen brengen ze ‘Nederlandstalige covers in een rock-jasje met een doorkijk blues’. Gratis optreden in De Klok aan de Wanzelesteenweg.