Minuut stilte voor gewezen schepen August De Maesschalck (93) Didier Verbaere

16 oktober 2019

21u44 0 Wichelen De gemeenteraad in Wichelen startte woensdagavond met een minuut stilte voor overleden oud-schepen August De Maesschalck (93).

August De Maesschalck overleed afgelopen donderdag op 93-jarige leeftijd. De echtgenoot van Magda Braeckman was ere-hoofdboekhouder bij de NMBS en Gewezen schepen van Wicheken tussen 1983 en 1989. Nadien leidde hij zes jaar het OCMW van de gemeente. Hij was ook ere-voorzitter van de Heem- en Oudheidkundige Kring Wichelen, Voorzitter van de Koninklijke Wielerclub “Grysollevrienden” en lid van de aloude Barbaragilde. Op zaterdag 19 oktober is er een afscheidsplechtigheid in de parochiekerk Sint-Gertrudis in Wichelen om 11.15 uur.