Meer politiecontrole in de Kalkense Meersen: “Respecteer de regels want het zou zonde zijn dat we het gebied moeten afsluiten” Didier Verbaere

24 maart 2020

16u49 0 Wichelen De lokale politie gaat extra toezicht houden in de Kalkense Meersen, het natuurgebied tussen Wetteren, Laarne, Wichelen en Uitbergen. Daar is het de jongste dagen erg druk. “Wandelen en fietsen blijft er toegelaten, maar de regels moeten gerespecteerd worden.”

De Kalkense Meersen, maar ook andere natuurgebieden, vormen deze dagen voor veel mensen een ideaal gebied om even te ontspannen en om te wandelen. Blijf dat vooral doen. Maar ga wandelen in gezinsverband of alleen, vermijd wandelingen met grootouders of mensen uit de risicogroepen. Als het te druk is en je kan de afstandsregels van 2 meter niet naleven, ga dan naar huis.

“En blijf op de paden want het broedseizoen breekt aan en de dieren hebben rust nodig. Dat geldt ook voor de percelen in Wijmeers waar onze galloway-koeien grazen. Zij hebben last van de toenemende drukte. Dus verlaat de paden niet, ga niet dichterbij om hen te fotograferen en loop er in een boog omheen”, herhaalt Peter Claus, conservator van de Kalkense Meersen. “De lokale politie werd alvast gevraagd om meer toezicht te houden. Het zou echt zonde zijn om het gebied in deze tijden te moeten afsluiten”, meldt het bestuur van Laarne.