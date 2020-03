Maryam is al tien jaar trendsetter in biologische haarverzorging in haar zaak Bio Hair Aras Didier Verbaere

01 maart 2020

14u31 0 Wichelen Maryam Robat Sarpooshy (46) vierde in Wichelen de 10de verjaardag van haar kapsalon Bio Hair Aras. Daar werkt ze enkel met biologische producten.

Maryam werd geboren in Iran en is er afgestudeerd als bio-ingenieur. Maar op haar 21ste kwam ze met haar familie naar België. Hier schoolde ze zich om tot kapster en startte een eigen zaak in Lede. “Elf jaar geleden kon ik dit pand hier op Margote kopen in Wichelen. Vanuit mijn opleiding als bio-ingenieur, werk ik enkel met biologische producten”, zegt ze. Met succes, want haar zaak heeft klanten van Brussel tot Zeebrugge en Maryam heeft twee mensen in dienst.

“Ons klantenbestand is zeer divers. Mensen die bewust kiezen voor kleuringen op basis van kruiden en zonder toegevoegde chemische producten. Of mensen met een allergie en zelfs kankerpatiënten. Nog voor het succes en de trend van bio, was ik dus al aan de slag met louter biologische producten”, besluit ze.