Lucien Van Impe Classic wil iedereen in de bollen: “Een truitje, een pet en waarom geen mondmasker?” Didier Verbaere

16 juni 2020

11u30 0

Wichelen De 8ste editie van de Lucien Van Impe Classic in Serskamp op zaterdag 20 juni is geannuleerd door de coronacrisis. "We willen van 20 juni zowel voor de wielertoeristen als voor Lucien Van Impe toch een beetje een speciale dag maken. Daarom roepen we iedereen op om die dag zijn dagelijkse fietstocht af te werken in een bolletjestenue", zegt Jochen Scheire van de organisatie.

De Lucien Van Impe Classic is een fietstocht voor wielertoeristen over afstanden van 30 tot 140 kilometer, waar jaarlijks een duizendtal enthousiaste fietsliefhebbers aan deelnemen. “Ze doen dit uiteraard voor de sportieve uitdaging, maar ook als eerbetoon aan de grootste klimmer die België ooit heeft gehad. Lucien Van Impe is steevast aanwezig om ‘een klapke te doen’ met de deelnemers of om mee op de selfie te gaan”, zegt Jochen.

Foto’s delen

“Dit jaar zijn alle recreatieve fietstochten nog tot 30 juni afgelast. Als organisatie vinden we dit uiteraard jammer, niet alleen omdat we de deelnemers geen leuke fietsdag kunnen aanbieden, maar ook omdat hierdoor ons jaarlijks eerbetoon aan Lucien Van Impe in het water valt. Daarom roepen we iedereen op om op zaterdag 20 juni zijn of haar dagelijkse fietstocht af te werken in een bolletjestenue. Dit kan een bolletjestrui zijn, een petje, een lintje rond het stuur, of waarom geen bolletjesmondmasker”, lacht Jochen. Foto’s mogen gedeeld worden met de hashtag #eendagindebollen.

Postkaart voor Lucien

Op de site en op de Facebookpagina is ook een postkaart gedeeld waar fietsers een persoonlijke boodschap voor Lucien kunnen schrijven. Je vindt er ook een aantal gps-ritten met daarop locaties van postbussen waar deze kaarten kunnen gepost worden. En zaterdag kan je de kaart ook digitaal versturen.