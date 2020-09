Lise Meynaerts: “Ik had een minder goede dag” Dominique Lampo

13 september 2020

22u01 0 Wichelen Lise Meynaerts behoorde bij de U10 tot de top acht in het Belgian Junior Circuit en mocht in Wommelgem de kwartfinale van het Belgisch kampioenschap spelen. Daarin bleek Janne Smeets evenwel de sterkste (4-2, 4-1). Meynaerts is tevreden over haar seizoen, maar weet dat er in Wommelgem misschien meer in zat.

“De voorbije jaren had ik al eens de halve finale en de finale op het Vlaams kampioenschap behaald. Door die plaats in de finale kreeg ik zelfs ondersteuning van Babolat. Ik wou er dit jaar ook wel graag bij zijn op het Belgisch kampioenschap en hield mijn klassering in het Belgian Junior Circuit natuurlijk in de gaten. Op zeker ogenblik stond ik pas zesde en was het afwachten of ik er in Wommelgem bij zou zijn. In Leuven haalde ik de finale en in Eupen was ik halve finalist en zo rukte ik op naar de tweede plaats. Dat zorgde er wel voor dat ik toch met zekere verwachtingen naar Wommelgem trok.”

Druk

“Ik had nog niet verloren tegen Janne Smeets en hoopte natuurlijk de halve finale te halen, maar ik had een mindere dag. Enerzijds had ik het gevoel dat ik wat stramme benen had. Daags voordien had ik stevig gesport op school en ik voelde me nog wat stijf. Anderzijds had ik ook wat last van druk. Iedere speelster mocht maar vergezeld zijn van twee supporters. De organisatie had er wel voor gezorgd dat er livestream was. Misschien was ik daar wel wat te veel mee bezig. Janne was duidelijk sterker en ik kreeg nooit uitzicht op de zege. Ja, natuurlijk was ik een beetje ontgoocheld. Mijn trainer Joost Van Outryve vindt het juist omgaan met die druk wel een werkpunt. Technisch ben ik vrij goed, al moet mijn benenspel nog wat beter worden. En een minder goed BK betekent niet dat ik een minder seizoen achter de rug heb.”

December

Voor Lise Meynaerts zit het seizoen er op. Voor de 10-jarige speelster uit Schellebelle is het aftellen naar december. “Ik speel graag tennis en kijk al uit naar de nieuwe ranking in oktober. In december begint het dan weer van vooraf aan en hoop ik punten te scoren voor het Belgian Junior Circuit.”