Lingeriefabrikant schakelt over op productie van mondmaskers voor ziekenhuizen Didier Verbaere

17 maart 2020

14u45 131 Wichelen In de ateliers van Lingeriefabrikant Van De Velde in Schellebelle gaat een deel van de stiksters vanaf woensdag mondmaskers produceren voor de ziekenhuizen van de ASZ groep. Het ziekenhuis levert de nodige stoffen en Van De Velde levert kosteloos de arbeid.

In Schellebelle worden vandaag alle nodige voorbereidingen getroffen. Aangepaste machines worden geleverd en ontsmet en de stiksters krijgen de nodige instructies voor de productie van mondmaskers. “Eigenlijk willen we hier weinig ruchtbaarheid aan geven. Maar we zijn als familiaal bedrijf altijd lokaal sterk sociaal geëngageerd geweest. Het was dan ook een logische stap dat wij in deze crisis ons steentje bijdragen”, zegt Vanessa De Vuyst, PR-manager bij Van De Velde.

De mondmaskers die het atelier zal produceren gaan integraal naar de ziekenhuizen van het ASZ in Aalst, Wetteren en Geraardsbergen. “Zij voorzien ons van blauwe stoffen doeken die gebruikt worden in de operatiezalen waarmee we aan de slag gaan. Het aantal maskers zal afhangen van de hoeveelheid stof die we ontvangen. Uiteraard doen we dit kosteloos. Ons personeel in het stikatelier in Schellebelle is momenteel in volle voorbereiding met de ontwerpen en de prototypes voor volgend seizoen. Maar mits flexibele afspraken, doen we dit extra werk er graag bij”, besluit Vanessa.