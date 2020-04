Lingeriefabrikant ruilt beha's voor 16.000 mondmaskers Redactie

30 april 2020

00u00 0 Wichelen Lingeriefabrikant Van de Velde uit het Oost-Vlaamse Wichelen heeft de voorbije weken al 16.000 herbruikbare mondmaskers en meer dan 2.000 medische schorten gestikt voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

In maart kwam de spontane actie op gang in het atelier in Schellebelle. Het bedrijf leverde sindsdien gratis mondmaskers en publiceert haar patronen en werkbeschrijving online, zodat ook vrijwilligers aan de slag kunnen. Ook voorzieningen voor gehandicapte jongeren, woonzorgcentra en het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek kregen al mondmaskers en schorten. Het lingeriebedrijf onderzoekt nog of het ook herbruikbare comfortmaskers kan produceren.