Lingerie Van De Velde viert 100ste verjaardag: van korsettenatelier met enkele stiksters tot multinational met 1.648 werknemers Didier Verbaere

06 december 2019

17u15 32 Wichelen Honderd jaar geleden richtten Margaretha en Achiel Van de Velde een korsettenatelier op in Schellebelle met een handvol stiksters. Intussen is het familiebedrijf uitgegroeid tot een wereldwijd modebedrijf met sterke lingeriemerken zoals Marie Jo en Prima Donna en werken er 1.648 werknemers. De productie is ondertussen verhuisd naar Tunesië, maar in Schellebelle en Wichelen stelt de multinational nog steeds 582 mensen tewerk.

“Mijn grootvader Achiel komt uit een familie van ondernemers. Grootmoeder uit een arm boerengezin met zeventien kinderen. Zij ging als jong meisje in één van de vele korsettenateliers werken en streefde daar toen al naar perfectie. Grootvader werd na drie jaar legerdienst meteen naar Flanders Fields gestuurd tijdens de Eerste Wereldoorlog. In december 1919 begon hij hier in Schellebelle zijn eigen korsettenatelier met een handvol stiksters. Met succes, want na enkele jaren hadden ze al vijftig man in dienst. Zijn talent voor zaken doen, het streven naar perfectie en een goeie relatie met de klanten zijn ook vandaag nog de basiswaarden van ons bedrijf”, zegt Greet Van De Velde. Zij is de derde generatie van de familie die actief is in het bedrijf, dat ondertussen is uitgegroeid tot een wereldwijd fashionbedrijf.

Van korset naar lingerie

“In de jaren 50 stapte mijn vader William mee in het bedrijf. Het was een moeilijke periode net na de Tweede Wereldoorlog. Vrouwen moesten mee aan het werk en niemand zat nog op strakke korsetten te wachten. Kledij en lingerie moest vooral makkelijk en comfortabel zijn. De introductie van elastische stoffen bij Van De Velde zorgde voor een kleine revolutie”, zegt Greet. “Zijn vrouw Livine was een dame van ’t stad en reed toen met de eerste auto ooit door Schellebelle. Haar ideeën zorgden voor een moderne wind in het bedrijf dat zich stilaan specialiseerde in beha’s en corrigerende lingerie.”

Eigen merk

Van De Velde is vooral een producent dat lingerie maakt onder de merknaam van winkels. Ze stellen begin de jaren 70 meer dan 300 stiksters tewerk in het atelier in Schellebelle. De derde generatie, met de broers Karel en Herman Van de Velde en hun neef Lucas Laureys, zullen het bedrijf haar internationale faam bezorgen. Karel nam het ontwerp en de productontwikkeling voor zijn rekening, Lucas stippelde een consequente marketing- en sales strategie uit en Herman bouwde de organisatie verder uit tot een onderneming met internationale productie-eenheden. “In 1981 krijgt de lingerie eindelijk een eigen naam: Marie Jo”, zegt Greet.

In de jaren 90 neemt het bedrijf ook Prima Donna over. Er komt een lijn voor grotere maten, maar met de kenmerken van het bedrijf, dat klasse en comfort voorop blijft stellen. Daarnaast is er een lingerielijn voor jongere dames en ook zwemkledij. De productie verdween uit Schellebelle en Wichelen. “Maar toch blijft dit het kloppende hart van de onderneming. Hier worden jaarlijks 520 nieuwe modellen ontworpen door onze designerafdeling, hier huist onze kwaliteitscontrole en ons labo en ieder lingeriesetje dat door Van De Velde wordt geproduceerd, passeert via het distributiecentrum in Wichelen”, besluit Greet.

Het bedrijf stelt ondertussen wereldwijd 1.648 mensen tewerk en draait een jaarlijkse omzet van 203 miljoen euro.