Lingerie Van De Velde sluit stikafdeling: 17 banen op de helling Dididier Verbaere

05 september 2019

16u45 74 Wichelen De afdeling stikken en snijden bij Lingeriebedrijf Van De Velde in Wichelen gaat dicht en wordt overgeheveld naar Tunesië. Er staan zeventien banen op de helling. Het bedrijf onderhandelt met het personeel over een oplossing.

Op de afdeling waar lingerie in elkaar wordt gestikt en waar stoffen worden gesneden werken nog amper zeventien mensen. De productie werd de jongste jaren overgebracht naar de vestigingen in Tunesië of andere lageloonlanden. Gedelegeerd bestuurder Marleen Vaesen bevestigt de sluiting in Wichelen, maar wil niet kwijt hoeveel banen er sneuvelen. “We bekijken de opties om een aantal mensen in het eigen bedrijf aan het werk te houden. Sommigen gaan we begeleiden naar een andere werkgever en wie ontslag neemt of krijgt, zal een hogere ontslagpremie krijgen dan wettelijk voorzien”, klinkt het. Volgende week moet er meer duidelijkheid zijn over hoeveel naakte ontslagen er vallen.

Knelpuntenberoep

Ook voor Lutgarde (59) lijkt het einde verhaal. Haar dochter reageert ontgoocheld. “Mijn ma werkt 27 jaar onafgebroken voor het bedrijf en zal hoogstwaarschijnlijk moeten vertrekken. De jongste jaren waren er al heel wat ontslagen in de afdeling. We zagen de bui hangen”, zegt ze. Ook burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN) vindt het jammer. “De laatste keer dat ik op bezoek was in het bedrijf, waren het vooral Poolse vrouwen die op deze afdelingen werkten. In België vindt Van De Velde gewoon geen geschoold personeel meer voor deze jobs. Het is een echt knelpuntenberoep geworden”, zegt de burgemeester.

Het bedrijf werd exact honderd jaar geleden opgericht door Marghareta en Achiel Van De Velde in 1919 als korsettenbedrijf en specialiseerde zich generatie na generatie in luxueuzere lingerie en nachtkledij. In België stellen ze zo’n 600 mensen te werk en nog een duizendtal wereldwijd waarvan meer dan 600 in Tunesië.