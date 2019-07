Lichtgewond na steekvlam bij elektriciteitswerken Didier Verbaere - Koen Moreau

04 juli 2019

In de Mosstraat in Wichelen raakte een persoon donderdagochtend om 8 uur lichtgewond bij een brandje. Bij werken aan een woning doorboorde de man een elektriciteitskabel. Hierdoor ontstond een steekvlam en de man raakte licht verbrand in het gezicht. De brandweer van Wichelen snelde ter plaatse. De schade bleef beperkt.