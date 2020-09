Kunstenaars tonen werk in oude lingeriefabriek Velba Didier Verbaere

08 september 2020

15u56 2 Schellebelle Het Davidsfonds van Schellebelle en kunstenaar Tom Verhoeven organiseren vanaf 19 september de expositie Kidmie in de oude lingeriefabriek Velba op het Dorp aan het veer. Vijftien kunstenaars gaan er met 140 kunstwerken in dialoog met de industrie en je kan er doorlopend een film bekijken van Schellebelle in de jaren ‘60, ‘70 en ‘80.

De lingerienijverheid beheerste een kleine eeuw lang het industriële leven in Schellebelle. Vandaag is Lingerie Van De Velde nog steeds een internationaal toonaangevend bedrijf. Eén van de oude fabrieken van de BVBA Velba in het centrum van de gemeente is nog steeds een stille getuige van dat roemrijk verleden. Maar dat wordt binnenkort gesloopt voor appartementen langs de Schelde.

Natuur

“Onder leiding van curator Tom Verhoeven nodigen we 15 kunstenaars uit om in dialoog te gaan met het gebouw en het industriële erfgoed voordat het voorgoed verloren gaat. Het gebouw ademt de sfeer van toen en is deels door de natuur ingenomen. In dat decor stellen de kunstenaars hun werken, waarvan er heel wat speciaal voor deze expo werden gemaakt, tentoon”, zegt Jos Liessens, voorzitter van het Davidsfonds.

Voor de gelegenheid is er ook een catalogus met het werk van de kunstenaars maar ook met een luik over de geschiedenis van de fabriek. Edmond Van De Velde, één van de stichters van Velba, vertelt aan de hand van foto’s, anekdotes het verhaal van de fabriek. Na afloop van de rondgang kan je ook nog een film meepikken over het Schellebelle in de jaren ’60 tot ’80 van de vorige eeuw.

De toegang is gratis en reserveren kan via www.schellebelle.davidsfonds.be want er mogen slechts 150 bezoekers gelijktijdig in het gebouw. De tentoonstelling is te bezoeken op 19, 20, 26 en 27 september van 14 tot 20 uur en op woensdag 23 september van 16 tot 20 uur.