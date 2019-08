Kortsluiting en brandalarm in WZC Molenkouter na blikseminslag : geen evacuaties nodig. Didier Verbaere

29 augustus 2019

14u26 5 Wichelen In de nacht van woensdag op donderdag veroorzaakte een blikseminslag en een kortsluiting in het branddetectiesysteem omstreeks 3.30 uur voor brandalarm in het Woon Zorg Centrum Molenkouter in Wichelen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse maar de schade bleek beperkt.

Tijdens een kort onweer zorgde een blikseminslag voor een kortsluiting. Eén van de printplaten in het brandalarm raakte beschadigd en zette het alarm in werking. Maar de schade bleef beperkt en ook de bewoners konden meteen weer gaan slapen. Er waren geen evacuaties. De verantwoordelijke van het WZC bleef wel de hele nacht paraat om het systeem manueel in het oog te houden.