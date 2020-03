Kleinkinderen zwaaien op veilige afstand naar oma aan de overkant van de Schelde Didier Verbaere

18 maart 2020

14u52 0 Wichelen Kleinkinderen Enya, Sterre en Fée Claus zwaaien vanuit de tuin en op veilige afstand naar oma Beatrice op de fiets aan de overkant van de Schelde in Wichelen. Zij moeten noodgedwongen afstand houden van de grootouders in deze coronatijden.

Oma gaat elke dag fietsen langs de dijk aan de Kalkense Meersen om toch eens buiten te zijn. “Vandaag konden ze enkel eens zwaaien naar oma maar de volgende keer gaan ze boodschappen op grote papieren schrijven. Op die manier is er toch nog een beetje contact. Al was de ontmoeting toch ook wel een emotioneel moment voor hen”, zegt papa Peter Claus. Gelukkig zijn ook onze kinderen inventief in deze crisis.