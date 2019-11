Kleine ‘criminelen’ in de boeien geslagen op Kinderrechtendag: “We willen de kinderen laten voelen dat rechten nog steeds geschonden worden” Didier Verbaere

20 november 2019

14u09 4 Wichelen Op de basisschool De Belhamel in Wichelen heerste woensdagvoormiddag verwarring en paniek toen een politiecombi de speelplaats opreed en twee leerlingen ter plaatse in de boeien sloeg na een melding van fietsdiefstallen. Het is een scenario dat in België gelukkig niet meer kan, maar in heel wat landen is het vandaag nog schering en inslag.

Naar aanleiding van de 30ste verjaardag van het verdrag van de universele kinderrechten, wilden we de leerlingen aan den lijve laten aanvoelen dat deze rechten wereldwijd nog steeds geschonden worden Meester Jo, De Belhamel

Het Internationaal verdrag van de universele kinderrechten werd op 20 november 1989 in New York door de Verenigde Naties ondertekend. Daarin staat dat elk minderjarig kind recht heeft op onder meer voedsel, onderwijs en bescherming. Bijna tweehonderd landen ondertekenden het verdrag, maar ook heel wat landen in Afrika, Azië en zelfs de Verenigde Staten hebben dit verdrag nog steeds niet in hun wetten opgenomen.

Willekeurige arrestaties

Op de basisschool De Belhamel stoof woensdagochtend een politiewagen met loeiende sirenes de speelplaats op. Twee leerlingen die een appel zaten te eten op een bankje onder een boom, worden zonder pardon in de boeien geslagen en in de combi geplaatst. De politie is op zoek naar de daders van fietsdiefstallen op de school en weigert de twee jonge ‘criminelen’ vrij te laten als de echte daders niet naar voor treden. Al vlug blijkt dat de fietsen niet gestolen, maar verstopt zijn in een verlaten hoekje naast het schoolgebouw. De twee kinderen worden daarop weer vrijgelaten en een zucht van opluchting is hoorbaar op de speelplaats. Het lijkt een scenario uit een slechte film, maar in werkelijkheid gebeurt het dagelijks dat onschuldige kinderen zonder enige vorm van protest worden opgepakt voor ondervraging of zelfs opgesloten worden.

“Naar aanleiding van de kinderrechtenweek wilden we de leerlingen laten aanvoelen dat in sommige landen de rechten van kinderen geschonden worden. De leerlingen beseffen dat ze zich gelukkig mogen prijzen, dat iemand aanhouden zonder bewijzen in ons land niet mag en kan”, zeggen directrice Caroline en meester Jo van de Gemeenteschool De Belhamel in de Wanzelestraat.

Vreemd gevoel

Beide ‘criminelen’ Dee Dee Bauwens en Edward Raedemaeker, beiden 11 jaar oud, zaten mee in het complot van het scenario. “En toch voelde het nog steeds raar aan om in de boeien geslagen te worden. Ook al wisten we dat het niet echt was. Het is ongelooflijk dat dit nog steeds kan in sommige landen en dat moet dringend veranderen. Het kan niet dat kinderen zomaar opgepakt worden zonder reden”, zegt Dee Dee. Volgende week wordt op de school nog een gezamenlijk kinderrechtenspel gespeeld waarbij alle leerlingen op zoek gaan naar ‘slachtoffers’ door opdrachten uit te voeren.