Kermis in Wichelen en opendeuren bij brandweer Didier Verbaere

30 augustus 2019

14u11 5 Wichelen In Wichelen is er dit weekend de jaarlijkse zomerkermis. Ook de brandweer zet de deuren van de kazerne open voor het publiek met wafels op zaterdag vanaf 14 uur.

Kermis in Wichelen start op vrijdagavond 30 augustus met een avondschieting op twee staande wippen op het gemeentelijke domein op Margote en een voetbalderby tussen SK Wichelen en KVV Schelde op de terreinen van SK in de Doornweg. Zaterdag serveert de brandweer zalm en steak, en is er een optreden in Markoen met Vlaamse klassiekers vanaf 19 uur. Om 21 uur is er Lolpop-Pary in het Gildenhuis en op het naastgelegen Chiroterrein. Met drie podia en een exclusieve biertasting door Bar Dauwe.

Op zondag 1 september is er een aperitiefconcert met Da Capo in het Gildenhuis. De brandweer serveert haar befaamde kermiswafels tijdens de opendeuren. Defensie komt langs met een death-ride en er zijn infostanden. Bij de Chiro kan je terecht voor café-saté en de Gezinsbond zorgt voor een gezellig kermisterras. Maandag is er Dag van de uitgeweken Wichelaars, de start van een petanque tweedaagse en Lolpop Eenzame Hartenbureau.