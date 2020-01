Kenneth Taylor stopt als voorzitter DDS Ondervoorzitter Hans Knop neemt voorlopig voorzitterschap intercommunale DDS over Didier Verbaere

24 januari 2020

22u10 0 Wichelen Na zeven jaar voorzitterschap bij intercommunale DDS kiest Kenneth Taylor voor andere uitdagingen. Kenneth Taylor, burgemeester van Wichelen (SAMEN) werd in 2013 voorzitter van intercommunale DDS.

“Het voorbije jaar werkte hij mee aan het beleidsplan 2020-2025 dat de basis vormt voor het nieuwe DDS dat nu in de startblokken staat. Ondervoorzitter Hans Knop neemt voorlopig het voorzitterschap van de intercommunale DDS over”, aldus DDS.

“Het is met een gerust hart dat ik het roer doorgeef aan onze dynamische bestuursploeg om de nieuwe uitgestippelde koers voor onze intercommunale verder te zetten. Ik heb er alle vertrouwen in dat we de juiste richting uitvaren en wil dan ook graag de raad van bestuur en de medewerkers van DDS bedanken voor de fijne samenwerking”, zegt voorzitter Kenneth Taylor. “Klimaatneutraliteit, mobiliteit, expertise-uitwisseling en een nog sterke samenwerking met de aangesloten gemeenten zijn de sleutelwoorden in het beleidsplan 2020-2025 van intercommunale DDS. We hebben onszelf opnieuw uitgevonden om klaar te zijn voor de uitdagingen van de acht aangesloten gemeenten. Met een positief gevoel bij het ambitieuze plan dat nu klaarligt voor uitvoering neem ik afscheid als voorzitter”.