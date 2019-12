Kenneth Taylor: N-VA moet kans krijgen Didier Verbaere

04 december 2019

13u50 0 Wichelen Het getalm op federaal niveau voor de vorming van een nieuwe regering zorgt ook voor wrevel op gemeentelijk politiek niveau bij de liberale burgemeesters. Voor Kenneth Taylor (SAMEN/Open Vld) is het duidelijk: “N-VA moet een kans krijgen”.

“Ik vind dat de paars-gele piste te weinig is onderzocht en er te vroeg is overgestapt op de paars-groene piste. N-VA is de grootste partij en zij moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en de kans krijgen om mee aan de formatie deel te nemen. Dat onderzoek is niet of te weinig gebeurd en een gemiste kans in het belang van het land. Er is een stap overgeslagen”, zegt Kenneth die graag voor zijn politiekemenig uitkomt.