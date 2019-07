Kazekermis met kersenworp in Bruinbeke Didier Verbaere

18 juli 2019

12u12 0 Wichelen Dit weekend viert de Bruinbeke in Schellebelle haar jaarlijkse ‘Kazekermis’ met een kersenworp en de Nacht van de Bruinbeke.

“Kazekermis bestaat sinds mensenheugenis maar neemt de laatste jaren door de inspanningen van het team van Bruinbeke Leeft! weer een hoge vlucht. Naast het klassieke programma organiseren we voor de 3de maal de Kersenworp waarbij een 200 tal zakjes snoepkersen worden geworpen van op de ladderwagen van de brandweer. Tientallen gelukkigen mogen uitkijken naar een mooie prijs”, zegt voorzitter Paul Van Malderen.

De kermis start op zaterdagochtend om 9 uur met een grote garageverkoop en rommelmarkt. In Zaal Roggeman opent het kermiscafé om 11 uur de deuren. Tijdens de Nacht van de Bruinbeke is er om 21 uur een Travestieshow met The Sparkling Diamonds.

Zondag is er een groot aanbod voor de kinderen met een goochelshow met clowns, de Cobetruck en springkastelen. Reuzen Julius Cesar en zijn gemalin trekken door de wijk en dansen onder begeleiding van het gerenommeerd trommelkorps Vel & Gamel uit Aalst. Om 17.30 uur is er de kersenworp en de lokale succesband Ad-vundum sluit af om 18 uur. Maandag is er een Heilige Mis voor de overleden Bruinbekenaren en een grote barbecue.